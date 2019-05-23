Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.83
Dolar
6.10
BIST 100
84,596.16
Altın
1,285.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "254 bin 874 yetiştiricimize 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon lira ödenecek." dedi.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 23.05.2019
Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ve mart ayı için çiğ süt destek ödemelerine yarın başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "2019 Yılı Şubat ve Mart Ayı Çiğ Süt Destek Ödemeleri"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın şubat ve mart ayı çiğ süt desteklemelerinin yarın saat 18.00’den sonra tek seferde ödeneceğini kaydeden Pakdemirli, "Çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde 254 bin 874 yetiştiriciye, 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon lira destek verilecek" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'

Benzer haberler

Geleneksel habitata envanterli koruma

Geleneksel habitata envanterli koruma

'Kadınların kooperatif çatısı altında bir araya gelmesi çok önemli'

Türkiye'nin Biyolojik Çeşitlilik Haritası yıl sonunda hazır

Tarım ve Orman Bakanlığından 'Çinçilla tavşanı' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığından 'Çinçilla tavşanı' açıklaması
Parçalanmış 6,1 milyon hektar tarım arazisi birleştirildi

Parçalanmış 6,1 milyon hektar tarım arazisi birleştirildi
Ankara'da halkalanan kuş İsrail'de ortaya çıktı

Ankara'da halkalanan kuş İsrail'de ortaya çıktı