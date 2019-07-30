Euro
6.21
Dolar
5.57
BIST 100
102,193.50
Altın
1,429.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler için kalan yüzde 30'luk destek ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 6 Ağustos'tan itibaren 1 milyar 200 milyon lira ödenecek." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 30.07.2019
Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek ödemesi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler için kalan yüzde 30'luk destek ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 6 Ağustos'tan itibaren 1 milyar 200 milyon lira ödenecek." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, fark ödemesi desteklemeleri kapsamında yer alan yağlı tohumlu bitkiler için kalan yüzde 30'luk kısım ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 6 Ağustos'tan itibaren 1 milyar 200 milyon lira ödeneceğini bildirdi.

Pakdemirli, destek ödemesinden toplam 227 bin çiftçinin yararlanacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'

Benzer haberler

Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek ödemesi

Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek ödemesi

'Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor'

'Çiftçilerin mazot derdi yerli elektrikli traktör projesiyle tarihe karışacak'

'Düve desteği projesini 41 ilden 81 ile çıkarıyoruz'

'Düve desteği projesini 41 ilden 81 ile çıkarıyoruz'

Hedef 100 yer altı barajı

Hedef 100 yer altı barajı
'Hayvanların 21 günlük karantina süresi devam ediyor'

'Hayvanların 21 günlük karantina süresi devam ediyor'