Dolar
36.41
Euro
38.11
Altın
2,930.38
ETH/USDT
2,796.10
BTC/USDT
98,447.00
BIST 100
9,811.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak
logo
Ekonomi

Çiftçilere 3,2 milyar lirayı aşan destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Çiftçilere 3,2 milyar lirayı aşan destek ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Yüzyılı'nı "bereketin yüzyılı" yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Yumaklı, "3 milyar 218 milyon 718 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 995 milyon 24 bin 886, kırsal kalkınma yatırımları için 115 milyon 165 bin 9, su ürünleri yetiştiriciliği için de 108 milyon 528 bin 674 lira olarak belirlendi.

Hububat desteği Konya, Iğdır ve Kırşehir'de buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında iddianame hazırlandı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonlarında 353 şüpheli yakalandı
Turizmde en çok karşılaşılan şikayetler tur iptali ve vaatlerin yerine getirilmemesi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Çiftçilere 3,2 milyar lirayı aşan destek ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere 3,2 milyar lirayı aşan destek ödemesi bugün yapılacak

DSÖ: Sudan'da 2 yıldır devam eden çatışmalar ülkeyi benzeri görülmemiş insani krize sürükledi

AB, Almanya'nın çip üretim tesisine 920 milyon avroluk desteğini onayladı

Edirne'de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor

Edirne'de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor
Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı

Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı
Bakan Yumaklı'dan virüslü domates tohumuna ilişkin açıklama: Mahrecine iade edildi

Bakan Yumaklı'dan virüslü domates tohumuna ilişkin açıklama: Mahrecine iade edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet