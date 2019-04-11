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Ekonomi

Çeyiz hesabı ödemeleri için müracaatlar başlıyor

Çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatlar 17 Nisan'da başlayacak, ilk ödemeler mayısta yapılacak.

Mehmet Tosun   | 11.04.2019
Çeyiz hesabı ödemeleri için müracaatlar başlıyor

Ankara

Çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatlar 17 Nisan'da başlayacak, ilk ödemeler mayısta yapılacak.

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