Dolar
8.31
Euro
9.87
Altın
1,830.18
ETH/USDT
3,970.20
BTC/USDT
50,779.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çeşme kavunu, coğrafi işaret tescili aldı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme kavununun coğrafi işaret belgesi aldığını belirtti.

Şafak Yel   | 03.09.2021
Çeşme kavunu, coğrafi işaret tescili aldı

İzmir

​​​​​​​Belediyeden yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yöreye has Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oran, İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile Çeşmeli kavun üreticilerini hasat yerlerinde ziyaret ettiğini belirtti.

Lezzeti ve dayanıklılığıyla öne çıkan Çeşme kavununun tescille koruma altına alınmasıyla pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlanacağına işaret eden Oran, coğrafi işaret sayesinde de iç ve dış pazarlarda ürünlerini daha çok tanıtabilme imkanına kavuşacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yükselmeye devam ediyor
Avrupa ülkeleri Kovid-19 ile ilgili zorlayıcı tedbirler uyguluyor
Yunanistan'da Kovid-19'un "Mu" varyantına rastlandı

Benzer haberler

Çeşme kavunu, coğrafi işaret tescili aldı

Çeşme kavunu, coğrafi işaret tescili aldı

'Midyat Telkarisi' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi