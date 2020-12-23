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Ekonomi

Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü

Çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranları, 30 Nisan 2021'e kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15'e indirildi.

Merve Özlem Çakır   | 23.12.2020
Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü

Ankara

Çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranlarına ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlanmasını teminen bazı ürünlerin gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığınca, çeltik ve pirinçte halihazırda yüzde 34 ve yüzde 45 olan gümrük vergileri 30 Nisan 2021 tarihine kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15 olarak uygulanacak.

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