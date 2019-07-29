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Ekonomi

ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı

ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı.

Fikret Delal   | 29.07.2019
ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı

Rize

ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında alınan 152 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 442 milyon lira ve organik yaş çay farkı olarak 39 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Paranın, üreticilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla aktarılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.




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