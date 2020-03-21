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Ekonomi

ÇAYKUR'da ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemleri durduruldu

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemlerinin 6 Nisan'a kadar durdurulduğunu bildirdi.

Muhittin Sandıkçı   | 21.03.2020
ÇAYKUR'da ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemleri durduruldu

Rize

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı üreticilerin ve çalışanların sağlığını tehlikeye düşürmemek amacıyla yeni tedbirler aldıklarını ifade etti.

Bu kapsamda ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemlerine ara verildiğini belirten Alim, şunları kaydetti:

"Çalışmalar 6 Nisan'a kadar durdurulmuştur. Yeni bir gelişme olmaması durumunda işlemler 6-30 Nisan tarihlerinde yapılacaktır. Dünya genelinde etkili olan salgının olası risklerini en aza indirmek, ünitelerimizde çalışan personelin, üreticilerimizle olan sosyal izolasyonunu en aza düşürmek amacıyla ruhsatlandırma, budama, üretici devir gibi işlemlerin yapılmaması hem üreticilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı açısından yararlı olacaktır."

Alim, üreticilerin bu süreçte herhangi bir hak kaybı yaşamayacağını ifade etti.

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