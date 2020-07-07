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Ekonomi

ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi

ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına başladı.

Fikret Delal   | 07.07.2020
ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi

Rize

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı ikinci sürgün dönemi çay alımlarının bugünden itibaren başladığı, üreticilerden dekar başı 450 kilogram çay alınacağı belirtildi.

Fabrika müdürlüklerine çay alımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak bütün alım yeri ekiplerinin hazır duruma getirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizden istirhamımız, her ne kadar koronavirisün yayılma hızı kısmen azalmış gibi gözükse de kampanya başlangıcında aldığımız tedbirlere ve ekiplerimizin yapacağı uyarı ve yönlendirmelere bu sürgün döneminde de azami derecede riayet etmeleridir. Devamında ise elbette çaylarını evsafına uygun, kaliteli ve aile fertleriyle birlikte kendilerinin toplamalarını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu sürgünde ve devamında üreticilerimizin anlayışlı yaklaşımları ve sahiplenmeleri neticesinde sorunsuz, bereketli hasat dönemleri yaşayacağımıza içtenlikle inanıyoruz."

Açıklamada, sürgün dönemi başlarında üreticilerin çaylarını kısa sürede toplayıp bitirme yaklaşımı nedeniyle bazı alım yerlerinde izdiham yaşanabildiği ifade edilerek, bunun önüne geçebilmenin tek yolunun, üreticilerin acele etmeden çaylarını mevcut kontenjan uygulamalarına uygun toplamalarından geçtiği belirtildi.

ÇAYKUR'un kota karşılığı çayın alımını her dönem olduğu gibi yine taahhüt ettiği vurgulanan açıklamada, "Son olarak üreticilerimize çağrımız, 'Önce sağlık' diyerek kendimizi ve diğer insanları düşünerek tedbirlere uyalım, çayımızı evsafa uygun, kaliteli ve kendimiz toplayalım ki toplayan da işleyip üreten de içen de kazansın, mutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

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