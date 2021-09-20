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Ekonomi

ÇAYKUR 93 ülkeye ihracat yapıyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 93 ülkeye paketli ve soğuk çay ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Muhittin Sandıkçı   | 20.09.2021
ÇAYKUR 93 ülkeye ihracat yapıyor

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üretilen doğal ve sağlıklı Türk çayının dünya pazarına yayıldığı belirtildi.

Ürünlerinin Avrupa'da 44 ülkeye ihraç edildiği aktarılan açıklamada, "Avrupa ülkeleriyle ABD'den Çin'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kanada'ya, Japonya'dan Yeni Zelanda'ya kadar toplamda 93 ülkeye ulaşıyor. Paketli çayların yanı sıra soğuk çay ihracatı da gerçekleştirilirken yeni pazar arayışları için çalışma yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Türkiye'de çayın öncüsü olan kurumun dünya pazarında da yerini alabilmesi için çeşitli temas ve girişimlerde bulunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Türk çayı üzerine kar yağan ve başka ülkelerde olduğu gibi haşere mücadelesi gerektirmeyen doğal bir mucize. İnsan sağlığına faydaları bilimsel araştırmalarla kanıtlanan çayımız dünyada da tercih ediliyor. Pazar payımızı artırmak için çalışmalar yürütüyoruz."

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