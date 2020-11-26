Euro
9.38
Dolar
7.88
BIST 100
1,335.54
Altın
1,814.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TFF Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul’da Sabah gazetesinin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuşuyor
logo
Ekonomi

ÇAYKUR 600 mevsimlik işçi alacak

ÇAYKUR'a, 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi alınmasının planlandığı bildirildi.

Muhittin Sandıkçı   | 26.11.2020
ÇAYKUR 600 mevsimlik işçi alacak

Rize

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla ÇAYKUR'a, 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi almayı planladıklarını söyledi.

Avcı, AA muhabirine, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında bu yıl, geçici ve daimi işçilerden 590'ının emekli olmasıyla önemli sayıda işçi açığı ortaya çıktığını belirtti.

Yapımı tamamlanan yaş çay fabrikası ve bazı fabrikalardaki imalat makine sayısı artışından dolayı yaş çay işleme kapasitesinin arttığını, böylece mevcut iş gücü ihtiyacında da artış olduğunu ifade eden Avcı, "Bu anlamda ilgili bakanlık ile gerekli görüşmeleri tamamladık. Personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ÇAYKUR'a 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi almayı planladık." dedi.

Avcı, alımların İŞKUR aracılığıyla yapılacağını kaydederek, "ÇAYKUR gerekli çalışmaları yürütüyor. Zaman ve müracaat konusunda gerekli şartları açıklayacak. Kura süreci Mayıs 2021'e kadar tamamlanacak ve işçi kardeşlerimiz yaş çay sezonunda iş başı yapmış olacak. Daha önce olduğu gibi hiçbir haksızlığa mahal vermeden işçi alımları noter huzurunda kura ile belirlenecek. Bölgeye ve çay sektörüne hayırlı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Krallık'ta 4 Kıbrıs Türkü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Bartın'da pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulamasına başlandı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan, temaslılara 'hemen teste gitmeyin' uyarısı
Kovid-19'un daha bulaşıcı olmasına yol açan bir mutasyona dair kanıt yok
Türkiye kış aylarında iki potansiyel Kovid-19 aşısından 75 milyon doz almayı planlıyor

Benzer haberler

ÇAYKUR 600 mevsimlik işçi alacak

ÇAYKUR 600 mevsimlik işçi alacak