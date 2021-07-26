Euro
10.10
Dolar
8.57
BIST 100
1,350.42
Altın
1,803.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ÇAYKUR, 10 bin 500 ton stokla alımları sürdürüyor

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla 10 bin 500 ton stokla alımlara devam ediyor.

Muhittin Sandıkçı   | 26.07.2021
ÇAYKUR, 10 bin 500 ton stokla alımları sürdürüyor

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, sel felaketinde üç fabrikanın aşırı derecede zarar gördüğü anımsatılarak, bu zorlu şartlarda 2-3 gün gibi kısa zamanda fabrikaların temizlenip üretime alındığı vurgulandı.

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen sel felaketinden zarar gören üreticilerden iki kat kontenjanla yaş çay alımının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bugün itibariyle 10 bin 500 ton gibi bir stokla alımlara devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm bu olumsuzluklar dikkate alınarak üreticilerin acele etmeden günlük limitler dahilinde çay hasadı yapmaları gerektiğinin altı çizildi.

Belirlenen limitler kadar yaş çay alımının devam edeceği, kurumun zor şartlar altında üretim yaptığını da düşünerek hasada devam edilmesinin uygun olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak
Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit'ten 'sonbahar' uyarısı
Kovid-19 vaka sayılarındaki artışta kritik hafta

Benzer haberler

ÇAYKUR, 10 bin 500 ton stokla alımları sürdürüyor

ÇAYKUR, 10 bin 500 ton stokla alımları sürdürüyor

Bakan Karaismailoğlu: Meteoroloji'nin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: İkizdere ve Salarha tünellerini önümüzdeki günlerde açmayı planlıyoruz

Bakan Pakdemirli, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Pakdemirli, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Rize ve Artvin'deki selzedelere psikososyal destek hizmeti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Rize ve Artvin'deki selzedelere psikososyal destek hizmeti
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor