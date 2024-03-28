Çay üreticilerine 363,6 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.