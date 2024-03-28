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Ekonomi

Çay üreticilerine 363,6 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi.

Serhat Tutak  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Çay üreticilerine 363,6 milyon lira destek ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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