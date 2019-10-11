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Ekonomi

Cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler fazlası ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar olurken, 12 aylık cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi.

Murat Aslan   | 11.10.2019
Cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi

İstanbul

Türkiye'nin cari işlemler fazlası ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar olurken, 12 aylık cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi. 

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