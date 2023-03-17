Dolar
19.00
Euro
20.20
Altın
1,947.89
ETH/USDT
1,737.20
BTC/USDT
26,690.00
BIST 100
5,197.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
logo
Ekonomi

Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu yarın açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolunun yarın açılacağını ve yolun, "bölünmüş yol" standardına yükseltilmesiyle seyahat süresinin de 20 dakika kısalacağını ifade etti.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu yarın açılacak

Ankara

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şanlı Türk tarihinde yerini alan Çanakkale'nin, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara denizlerini dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktasında bulunduğunu bildirdi.

Çanakkale'nin ulaşım standardını yükseltecek kara yolu yatırımları kapsamında, Avrupa yakasında tarihi yarımadada ulaşımı sağlayan Gelibolu-Eceabat devlet yolunun, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Projenin 32 kilometresini yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 Tüneli, 644 metrelik T-1A Tüneli, 1355 metrelik T-2 Tüneli ve 792 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 tünel yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yıllık 161 milyon lira tasarruf edilecek"

Karaismailoğlu, proje ile daha önce tek yol olarak hizmet veren yolun, bölünmüş yol standardına yükseltildiğini ve Havsa-Uzunköprü-Keşan-Gelibolu-Eceabat-Çanakkale koridorunun tamamlanmasının amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gelibolu-Eceabat yolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ve bünyesinde her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, ülkemizin ve milli benliğimizin dünya kamuoyuna tanıtımı açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlandı. Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlandı. Proje ile mevcut güzergah 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Yolun bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle seyahat süresi 20 dakika kısalacak. Gelibolu-Eceabat yolu ile zamandan 126 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira olmak üzere yıllık 161 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacaktır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Futbolda şike kumpası" davasının yeniden görülmesine başlandı
Madencilerin psikososyal risklerinin önlenmesine yönelik projenin kapanış toplantısı yapıldı
Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Kahramanmaraş'ta 628 kalıcı konutun yapımına devam ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'yü resmi törenle karşıladı

Benzer haberler

Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu yarın açılacak

Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu yarın açılacak

Bakan Karaismailoğlu: Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız, eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz

Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık batık gemiler görüntülendi

Çanakkale gazisi babasından kalan yadigarlarla yaşıyor

Çanakkale gazisi babasından kalan yadigarlarla yaşıyor
Bakan Karaismailoğlu: Yakın zamanda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Yakın zamanda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz
Karaismailoğlu: Adıyaman'da 160 kişilik ekibimiz 25 kilometrelik alanda arama faaliyetlerine devam ediyor

Karaismailoğlu: Adıyaman'da 160 kişilik ekibimiz 25 kilometrelik alanda arama faaliyetlerine devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet