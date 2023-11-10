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Ekonomi

Çalışmayan emeklilere 5 bin liranın ödenmesi yarın başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine yarın başlayacak.

Özcan Yıldırım  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Çalışmayan emeklilere 5 bin liranın ödenmesi yarın başlayacak

Ankara

Alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara yarın; 20, 21 ve 22 olanlara 12 Kasım'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 13 Kasım'da, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 14 Kasım'da ödemeleri gerçekleştirilecek.

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