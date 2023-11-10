Çalışmayan emeklilere 5 bin liranın ödenmesi yarın başlayacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine yarın başlayacak.
Ankara
Alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.
SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara yarın; 20, 21 ve 22 olanlara 12 Kasım'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 13 Kasım'da, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 14 Kasım'da ödemeleri gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.