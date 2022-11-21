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Ekonomi

Büyümeye odaklanan Lufthansa 20 bin yeni istihdam planlıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Kovid-19 krizi sonrası büyümeye odaklanarak 20 bin yeni çalışanın işe alımı için kampanya başlatıldığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 21.11.2022
Büyümeye odaklanan Lufthansa 20 bin yeni istihdam planlıyor

Berlin

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, 45'ten fazla alanda 20 bin yeni çalışanın işe alımı için bugün Almanya genelinde kampanya başlatıldığı belirtildiği

Açıklamada, yeni işe alımların Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana ve Brüksel'deki şehirlerin yanı sıra Hamburg'daki teknoloji merkezinde olacağı ifade edildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın yeni işe alım planının, şirketin Kovid-19 krizinde işten çıkarmaların ardından gelmesi dikkati çekti.

Lufthansa Group'un eylül ayı sonunda 107 bin çalışanı bulunuyordu.

Şirket eylülde yeni uçak dahil olmak üzere ekipman ve bilgi teknolojilerine milyarlarca dolarlık yatırımın planlandığını da duyurmuştu.

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