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Ekonomi

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Bütçe gelirleri ekimde 224 milyar 162 milyon lira, giderleri 307 milyar 416 milyon lira olarak hesaplandı.

Erhan Cihan Ünal, Merve Özlem Çakır   | 15.11.2022
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Ankara

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 224 milyar 162 milyon lira, giderleri 307 milyar 416 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 96,6 artarak 224 milyar 162 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 133,9 artışla 307 milyar 416 milyon liraya yükseldi.

Bütçe, ekimde 83 milyar 254 milyon lira açık verdi.

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