Euro
6.58
Dolar
5.98
BIST 100
123,713.60
Altın
1,557.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehitlerimizi uğurluyoruz
logo
Ekonomi

Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları tespit edildi.

Merve Özlem Çakır   | 06.02.2020
Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının Parasal Sınırlar ve Oranları içeren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırı 990 lira ile 729 bin 400 lira arasında değişecek. En yüksek avans sınırı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığına yönelik olacak.

Özel bütçeli idareler için avans sınırları 1900 lira ile 1 milyon 374 bin lira arasında değişen miktarlarda uygulanacak.

Kanuni faiz ve temerrüt faizleri

Yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni ve temerrüt faizi oranları da belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2020'den itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde ise yüzde 13,75 olarak uygulanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar

Benzer haberler

Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'değişim ihalesi' duyurusu

Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması
Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle varlıklarının üçte birini kaybedenlerin vergi borcu silinecek

Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle varlıklarının üçte birini kaybedenlerin vergi borcu silinecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi