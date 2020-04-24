Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,59, altının gram satış fiyatı yüzde 2,17, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,01 değer kaybetti.

Burhan Sansarlıoğlu   | 24.04.2020
Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı

İstanbul
BIST 100 endeksi, en yüksek 99.497,08, en düşük 97.275,89 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,59 artarak 98.758,96 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17 kazançla 385,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,15 artışla 2.562,00 lira oldu. Geçen hafta 613,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 626,00 liraya yükseldi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,59 değer kazanımıyla 6,9820 lira ve avro yüzde 0,01 azalışla 7,5450 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,48, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,11 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,17 ile hisse senedi fonları oldu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi
Küresel liderlerden Kovid-19'a karşı 'uluslararası dayanışma' çağrısı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 21bin 737'ye ulaştı
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 969'a yükseldi
Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği

Benzer haberler

Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı

Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Altının kilogramı 389 bin 200 liraya yükseldi

Benzine 29 kuruş zam

Benzine 29 kuruş zam
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri başlıyor

Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri başlıyor
Katar Emiri Al Sani: Ekonomimizin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı kalması doğru olmaz

Katar Emiri Al Sani: Ekonomimizin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı kalması doğru olmaz