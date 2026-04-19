BTM yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Kesişim" programı için startup başvuruları başladı İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteği ve İstanbul Ticaret Odasının (İTO) ortaklığıyla Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinin (BTM) yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Kesişim" programı için startup başvuruları başladı.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal dünyada dijital dönüşüm ihtiyacı her geçen gün daha somut ve acil hale geliyor. Türkiye girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncularından olan BTM de geliştirdiği çözümlerle bu dönüşümün itici gücü olma konumunu daha da güçlendiriyor.

BTM’nin yürüttüğü "Kesişim" programı kurumsal firmaların somut ihtiyaçları ile girişimlerin çözüm üretme kapasitesini doğrudan bir araya getiriyor.

Klasik hızlandırma modellerinin ötesine geçerek işbirliğini ticari çıktıya dönüştürmeyi hedefleyen program, kurumsal tecrübe ile girişimcilik çevikliğini aynı zeminde buluşturmayı hedefleyen yeni nesil bir açık inovasyon modeli sunuyor.

Başvuru sonrası seçilecek startuplarda kurumsal firmaların ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretebilen, ürün veya hizmeti pilot uygulamaya hazır bulunan, kurumsal işbirlikleriyle büyümeyi ve ölçeklenmeyi hedefleyen, entegrasyon ve uyarlama yapabilecek esnek teknoloji mimarisi bulunan ve teknoloji ve inovasyon odaklı girişimler özellikle dikkate alınacak.

"Girişimler, teorik değil doğrudan sahaya karşılık gelen problemler üzerinde çalışma fırsatı buluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Genel Müdürü Önder Kul, "Kesişim"i benzer programlardan ayrıştıran temel unsurun, kurumların gerçek ve tanımlı ihtiyaçlarına girişimlerin doğrudan çözüm sunmaları olduğunu belirterek, bu yaklaşımın programın paydaş yapısına da doğrudan yansıdığını ifade etti.

Farklı sektörlerden güçlü kurumların belirledikleri ihtiyaç alanlarıyla programa aktif olarak dahil olduğunu kaydeden Kul, "Bu sayede girişimler, teorik değil, doğrudan sahaya karşılık gelen problemler üzerinde çalışma fırsatı buluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kul, programın kurgusunun "sonuç odaklılık" üzerine inşa edildiğini belirterek, sürecin kurumsal firmaların ihtiyaçlarının detaylı analiz edildiği çalıştaylarla başladığını ve seçilen girişimlerin odak grup toplantıları, teknik ve hukuki değerlendirmelerle olgunlaştırılarak kurumlarla stratejik eşleşmelere hazırlandığını anlattı.

Başarılı bulunan girişimlerin program sonunda gerçekleştirilen Demo Day ve Başarı Lansmanı ile projelerini anlattığını aktaran Kul, "Kesişim, girişimler açısından yalnızca görünürlük sağlayan bir platform değil, doğrudan müşteriyle temas kurma, ürününü gerçek koşullarda test etme ve en önemlisi ölçeklenebilir bir iş modeline dönüşme fırsatı anlamına geliyor." ifadelerini kulandı.

Bu arada, "Kesişim" programı için 8 Mayıs’a kadar başvuru toplanmaya devam edecek.