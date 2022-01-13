BTC'den 2021 yılında 200 milyon 467 bin 463 varil petrol aktı
Hazar Denizi'nden çıkarılan petrolü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden geçen yıl 200 milyon 467 bin 463 varil ham petrol sevk edildi.
Adana
"Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan ve resmi açılışı 2006'da yapılan boru hattının son durağı olan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, BTC hattının Türkiye'deki kısmını işleten BOTAŞ International (BIL) tarafından tankerlerle 2021'de de dünya pazarına sunuldu.
BOTAŞ International ve BTC verilerine göre, Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden, 2 Haziran 2006'daki açılıştan 2021 yılı sonuna kadar 3 milyar 777 milyon 227 bin 567 varil petrol, 4 bin 947 tankerle dünya pazarına ulaştırıldı.
2020 yılında 210 milyon 767 bin varil ham petrolün dünya pazarına dağıtıldığı BTC'de, 2021'de ise 280 tankere 200 milyon 467 bin 463 varil yükleme yapıldı.
Terminalde geçen yıl en çok sevkiyat 19 milyon 231 bin 501 varille aralıkta, en az sevkiyat ise 14 milyon 986 bin 408 varille şubatta gerçekleşti.
"BOTAŞ'ın sektördeki başarılarını artıracağına inanıyorum"
BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın Genel Müdürü Nadim Ekiz, AA muhabirine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan kurumlarının, gerek üstlendiği misyon gerekse de yapısı itibarıyla ülkenin enerji arz politikaları kapsamında çok ciddi bir görevi ifa ettiğini söyledi.
Hazar Denizi'nden çıkarılan petrolü 2006'dan bu yana dünya pazarına sunduklarını belirten Ekiz, şunları kaydetti:
"Sektörünün öncü kuruluşlarından olan BOTAŞ International bu yıl 16. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 2021 yılı içerisinde 280 tanker ile 200 milyon 467 bin 463 varil ham petrol yüklemesini yüzde 99,99 işletme verimliliği ile gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in belirlediği enerji politikalarıyla gelecekte de sektördeki başarılarını artıracağına, bugün olduğu gibi yarın da adından söz ettireceğine inanıyorum."
BTC Ham Petrol Boru Hattı
BOTAŞ International, petrol ve doğal gaz projeleri konusunda söz sahibi ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine katılabilmek amacıyla 3 Temmuz 1996'da BOTAŞ tarafından kuruldu ve 2001'de BTC'yi işletmekle görevlendirildi.
Ceyhan Deniz Terminali'nden tankerlere ham petrol yüklemeye 2 Haziran 2006'da başlanan BTC'de, Hazar Denizi'nden çıkarılan petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor. 1776 kilometre uzunluğundaki hattın günlük 1 milyon varil ve yılda 50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunuyor.
Bölgede, her biri 100'er metre çapa, 20'şer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankı, 51 blok vana istasyonu, 4 pompa istasyonu ve 2 pig istasyonu bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.