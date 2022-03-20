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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Bridgestone, Rusya'daki hizmetlerini durdurdu

Japon lastik ve kauçuk mamul üreticisi Bridgestone, Rusya'da faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.03.2022
Bridgestone, Rusya'daki hizmetlerini durdurdu

Tokyo

Finans, hava yolu, telekom dahil birçok sektördeki Japon firmaları, Rusya'daki hizmetlerini durdurmaya devam ediyor.

Bridgestone, hafta sonundan itibaren Rusya içindeki imalat faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Rusya'ya yönelik ihracat ile yeni yatırımlarını donduran firma, bünyesindeki personelini finansal olarak desteklemeyi sürdüreceğini duyurdu.

Lojistik aksaklıkların, parça tedarikini sıkıntıya düşüreceğini bildiren firma, ürün talebinin de düştüğünü kaydetti.

Üretici firmanın, Rusya'nın Ulyanovsk kentindeki fabrikasında yaklaşık 1000 kişiyi istihdam ettiği biliniyor.

Teikoku Databank, Şubat 2022 itibarıyla 347 Japon firmasının, Rusya'da aktif faaliyet gösterdiğini aktarmıştı.

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