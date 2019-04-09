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Ekonomi

Brent petrolün varili 71 doları geçti

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,18 dolara yükseldi.

Gülşen Çağatay   | 09.04.2019
Brent petrolün varili 71 doları geçti

Ankara

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,18 dolara yükseldi.

Dün 70,72 dolardan güne başlayan ve gün içinde 71,39 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,29 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,15'lik azalışla 71,18 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintileri ve ABD’nin İran ile Venezuela’ya yaptırımlarının, petrol fiyatlarının 71 doların üzerine çıkmasında etkili oldu.

Uzmanlar, Libya’da devam eden iç çatışmaların da fiyatların yükselmesine katkıda bulunduğunu ifade ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 71,15 ila 71,31 dolar aralığının direnç, 70,83 ila 70,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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