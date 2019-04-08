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Ekonomi

Brent petrolün varili 70,80 doları buldu

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 70,80 dolara yükseldi.

Gülşen Çağatay   | 08.04.2019
Brent petrolün varili 70,80 doları buldu

Ankara

Cuma günü 69,39 dolardan güne başlayan ve gün içinde 70,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,72 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 08.31 itibarıyla yüzde 0,11'lik artışla 70,80 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,32 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Mart-5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 15 adet artarak 831 oldu.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışa rağmen, Libya ve Venezuela'da jeopolitik risklerin artacağı endişesiyle cuma günü Brent petrolün varil fiyatı 70,60 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,17 dolardan kapandı.

Uzmanlar, ABD’deki işsizlik verilerinin pozitif gelmesiyle birlikte küresel ekonomik beklentilerin de olumluya dönmesi, devam eden Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintileri ve ABD’nin İran ile Venezuela’ya yaptırımlarının, petrol fiyatlarının 2019’un en yüksek seviyelerine ulaşmasına yardımcı olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca Libya’da devam eden iç çatışmaların da fiyatların yükselmesine katkıda bulunduğu ifade ediliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 70,69 ila 70,75 dolar aralığının direnç, 70,57 ila 70,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.





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