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Ekonomi

Brent petrolün varili 63,18 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,18 dolardan işlem görüyor.

Gülşen Çağatay   | 11.06.2019
Brent petrolün varili 63,18 dolar

Ankara

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,36 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 63,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,84 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağı beklentisi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Uzmanlar, özellikle Suudi Arabistan ve Rusya tarafından gelen açıklamaların üretim kısıntısının süreceği yönündeki algıyı güçlendirdiğini belirtiyor.

Öte yandan, ABD-Çin ticaret savaşlarının küresel petrol talebinin düşeceği yönündeki beklentiyi güçlendirdiği ancak OPEC'in üretim kesintisinin sürdürülmesine yönelik beklentinin de fiyatların sabitlenmesinde önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

Petrol piyasasında bugün BP'nin açıklayacağı "2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu" takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 62,96 ile 63,40 dolar aralığının direnç, 62,08 ile 62,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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