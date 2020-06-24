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Ekonomi

Brent petrolün varili 42,70 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 42,70 dolardan işlem görüyor.

Övünç Kutlu   | 24.06.2020
Brent petrolün varili 42,70 dolar

Ankara

Dün 43,93 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 42,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,33 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarında 1,8 milyon varillik artış beklentisi fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürdü.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yeniden artması, küresel petrol talebiyle ilgili öngörüleri olumsuz etkiliyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada, Amerikan şirketlerinin Çin'de adil bir şekilde rekabet edememesi durumunda ABD ile Çin ekonomilerinin ayrı düşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 42,80 ile 42,90 dolar aralığının direnç, 42,60 ile 42,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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