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Ekonomi

Brent petrolün varili 24,48 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 24,48 dolardan işlem görüyor.

Gülşen Çağatay   | 04.05.2020
Brent petrolün varili 24,48 dolar

Ankara

Cuma günü 25,85 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 24,68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 24,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 21,21 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde ABD dolarının değer kazanmasıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Çin ürünlerinin ithalatında vergi tehdidi etkili oluyor.

Üretim kesintisi kararı uygulanmaya başlandı

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararı ise 1 mayıs itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı. Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltacak.

Uzmanlar, bu üretim kesintileri ve bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerini azaltarak ekonomilerini canlandırma isteklerinin küresel petrol fiyatının düşüşünü kısıtlayan faktörler olduğunu belirtiyor.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7 hafta üst üste düşüş gösterdi

Bu arada, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 25 Nisan-1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 53 adet azalarak 325’e geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 358 adet azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 26,31 ile 26,91 dolar aralığının direnç, 23,01 ile 22,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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