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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 97,58 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,58​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

Zeynep Beyza Kılıç   | 08.11.2022
Brent petrolün varil fiyatı 97,58 dolar

Ankara

Dün 99,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 97,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,38 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ekonomide durgunluk endişeleri ve Çin'de artan Kovid-19 vakalarının talebi azaltacağı endişeleri etkili oldu.

Çin, hafta sonu "sıfır vaka" politikasına devam edileceğini duyurdu. Söz konusu politika, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyet açısından da tartışmalara yol açıyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının yarattığı arz daralması endişeleri fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo 5 Aralık'ta başlayacak ve ardından şubatta petrol ürünleri ithalatı durdurulacak.

Brent petrolde teknik olarak 97,65 ile 98,01 dolar aralığının direnç, 97,29 ile 96,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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