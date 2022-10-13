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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 92,38 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,38 dolardan işlem görüyor.

Firdevs Yüksel   | 13.10.2022
Brent petrolün varil fiyatı 92,38 dolar

İstanbul

Dün 95,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalarak 92,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,09 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, piyasalarda artan talep korkuları ile güçlenen arz sorunları nedeniyle dalgalı seyir izliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu 5 Ekim'deki toplantısında, küresel ekonomi ve petrol piyasalarındaki belirsizliğe işaret ederek günlük petrol üretimini kasım itibarıyla 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu durum piyasalarda arz endişelerine yol açarak petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden olmuştu.

OPEC dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda ise küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda 2 milyon 640 bin varil artarak 99 milyon 670 bin varile ulaşması, gelecek yıl ise günlük 2 milyon 340 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 20 bin varile ulaşması bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü de talep endişelerini destekledi ve fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 54 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Ayrıca, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'in Kovid-19 kısıtlamalarını sıkılaştırması ve yetkililerin Kovid-19 politikalarında herhangi bir gevşeme olmayacağını belirtmesi talep görünümünü olumsuz etkiliyor.

Yatırımcılar, ABD'de bugün açıklanacak eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine odaklandı.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aştı.

Enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden verinin ardından Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.

Brent petrolde teknik olarak 92,80 ile 93,35 dolar aralığının direnç, 92,25 ile 91,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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