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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 87,08 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,08 dolardan işlem görüyor.

Firdevs Yüksel   | 02.12.2022
Brent petrolün varil fiyatı 87,08 dolar

İstanbul

Dün 89,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 87,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Çin'de "sıfır vaka" stratejisinin gevşetileceği beklentileri etkili oldu.

Xinhua'nın haberine göre, salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde küçük, aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Sun'un kontrollerde aşamalı uyarlamalar yapılmasına yönelik vurgusu, Çin yönetiminin "sıfır vaka" stratejisi olarak adlandırılan katı kontrol tedbirlerinden çıkış arayışında olduğunun işareti olarak yorumlandı.

Uzmanlar, uygulamadaki "sıfır vaka" stratejisinin petrol talebini olumsuz etkilediğini ve ülkede talebin ortalamanın 1 milyon varil altında seyrettiğini kaydetti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı ve pazartesi günü devreye girecek Avrupa ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikine yönelik yaptırımların piyasalarda oluşturduğu belirsizlik de fiyat hareketlerinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,21 ile 87,48 dolar aralığının direnç, 86,94 ile 86,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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