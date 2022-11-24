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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 84,92 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,92 dolardan işlem görüyor.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 24.11.2022
Brent petrolün varil fiyatı 84,92 dolar

Ankara

Dün 89,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 84,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,58 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyat teklifinin beklentilerin üzerinde olacağına yönelik haber akışı ve bunun arz daralması endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

Henüz resmi bir karar alınmasa da, G7 ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesi konusunu tartışıyor.

Uzmanlar, söz konusu fiyat aralığının beklentilerin üzerinde olduğunu ve bunun küresel arzın kesintiye uğrama riskini azaltacağını belirtiyor. AB liderlerinin gelecek günlerde tavan fiyat konusunu yeniden ele alması bekleniyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalarak 431 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 600 bin varil azalışla 390 milyon 500 bin varil oldu. Ancak, söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 3 milyon 100 bin varil artışla 211 milyon varile yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve aynı zamanda da tüketicisi konumundaki ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen benzin stoklarındaki artış, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ise küresel resesyon endişelerini destekleyerek fiyatları baskılıyor. Ülkenin çarşamba günü yaklaşık üç yıl önce başlayan salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısını bildirdiğine yönelik haber akışı salgına yönelik tedbirlerin daha sıkılaştırılacağı beklentisi oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,18 ile 85,42 dolar aralığının direnç, 84,77 ile 84,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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