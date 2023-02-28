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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 82,59 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,59 dolardan işlem görüyor.

Firdevs Yüksel   | 28.02.2023
Brent petrolün varil fiyatı 82,59 dolar

İstanbul

Dün 83,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 artarak 82,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,24 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Çin'in yeniden açılmasının ardından ekonomik aktivitenin hızla salgın öncesi seviyelerine ulaşacağı beklentileri fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Uzmanlar, ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Çin'in ay takvimine göre yeni yılı kutladığı Bahar Bayramı tatilinde ülke içi seyahatlerin artmasıyla petrol talebinde toparlanma işaretlerinin belirgin hale geldiğini belirtiyor.

Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gideceği beklentileri de arz endişelerine yol açarak fiyatlardaki yükselişe katkı sağlıyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceği ve bunun da petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri ise fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,61 ile 82,85 dolar aralığının direnç, 82,37 ile 82,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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