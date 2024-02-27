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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 81,83 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​81,83 dolardan işlem görüyor.

Sibel Morrow  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Brent petrolün varil fiyatı 81,83 dolar

Ankara

Dün 82,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 81,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,76 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar yeni güne yatay seyirle başlarken, Yunanistan'ın dün Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılmaya karar verdiğini bildirmesi, Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimin diğer bölgelere de sıçrayacağı endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlerini destekliyor.

Ayrıca, Yemen’deki Husiler’in, ABD ile İngiltere’nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 5 hava saldırısı düzenlediğini açıklaması da söz konusu yükselişe katkıda bulunuyor.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD ve İngiltere savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesini hedef aldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik devam eden belirsizlik ise fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Analistler, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi zamanlamasını etkileyebilecek kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 82,01 ile 82,14 dolar aralığının direnç, 81,52 ile 81,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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