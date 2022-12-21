Dolar
18.66
Euro
19.83
Altın
1,813.29
ETH/USDT
1,212.50
BTC/USDT
16,827.00
BIST 100
5,456.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PTT AVM arasında imzalanacak MEB Pasaj Tanıtım Töreni'ne katılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Zirvesi'nde konuşuyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi’nin tanıtım programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 80,32 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,32 dolardan işlem görüyor.

Firdevs Yüksel   | 21.12.2022
Brent petrolün varil fiyatı 80,32 dolar

İstanbul

Dün 80,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 80,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,42 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin artacağı beklentisi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 167 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de salgın kısıtlamalarının gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında son dönemde kaydedilen artışın ülkenin ekonomik toparlanmasına ilişkin belirsizliklere yol açması ise fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Dünya Bankası, Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini 2023 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 4,3'e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, iç ve dış koşulların Çin'de ekonomik görünümün zayıflamasına neden olduğu ifade edildi.

Brent petrolde teknik olarak 80,53 ile 81,17 dolar aralığının direnç, 79,89 ile 79,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Polonya ile gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Benzer haberler

Brent petrolün varil fiyatı 80,32 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 80,32 dolar

Çin akaryakıt fiyatlarını indirdi

Brent petrolün varil fiyatı 79,46 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 76,67 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 76,67 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 79,47 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 79,47 dolar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet