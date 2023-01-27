BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gaz iletim hattında her yıl yaklaşık 200 bin konutun tüketimine eş değer miktarda gaz tasarrufu yaptıklarını bildirdi.
Ankara
BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan infografikli paylaşımda, 2017-2022 döneminde doğal gaz iletim hattında kullanılan gazda tasarruf miktarına ilişkin bilgi verildi.
Verimlilik çalışmalarıyla, sevk edilen birim doğal gaz başına yüzde 44'lük tasarruf oranına ulaşıldığı belirtilen paylaşımda, "Yapılan verimlilik çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Her yıl yaklaşık 200 bin konutun tüketimine eş değer doğal gaz tasarruf ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.