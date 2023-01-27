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Ekonomi

BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gaz iletim hattında her yıl yaklaşık 200 bin konutun tüketimine eş değer miktarda gaz tasarrufu yaptıklarını bildirdi.

Gökçe Topbaş   | 27.01.2023
BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı

Ankara

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan infografikli paylaşımda, 2017-2022 döneminde doğal gaz iletim hattında kullanılan gazda tasarruf miktarına ilişkin bilgi verildi.

Verimlilik çalışmalarıyla, sevk edilen birim doğal gaz başına yüzde 44'lük tasarruf oranına ulaşıldığı belirtilen paylaşımda, "Yapılan verimlilik çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Her yıl yaklaşık 200 bin konutun tüketimine eş değer doğal gaz tasarruf ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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