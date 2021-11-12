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Ekonomi

Borsadan yeni kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.638,50 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 12.11.2021
Borsadan yeni kapanış rekoru

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile bilişim oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.638,50 puana taşıdı.

Analistler haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, Çin'de ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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