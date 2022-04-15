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Ekonomi

Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kazancıyla tamamlayarak hem günlük hem de haftalık kapanış rekorunu 2.494,37 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 15.04.2022
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,33 ile tekstil deri, tek gerileyen ise yüzde 0,13 ile kimya, petrol, plastik oldu.

7 hafta üst üste yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 0,77 değer kazancıyla tamamlayarak hem günlük hem de haftalık kapanış rekorunu 2.494,37 puana taşıdı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Yükseliş eğilimindeki petrol fiyatlarının iyimserliği törpülediğini aktaran analistler, haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap Raporu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında olacağını dile getirdi.

Haftaya, yurt içinde veri gündeminde tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'de büyüme, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesinde enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


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