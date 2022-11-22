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Ekonomi

Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,60 kazançla 4.780,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 22.11.2022
Borsadan kapanış rekoru

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 210,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,37, holding endeksi yüzde 3,19 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,91 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon ikileminin yanı sıra Çin'de tekrar artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 seviyesinin direnç, 4.550 ve 4.530 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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