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Ekonomi

Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 kazançla 2.556,81 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 21.04.2022
Borsadan kapanış rekoru

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59 ve holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.562,28 puana, kapanış rekorunu da 2.556,81 puana taşıdı.

ABD'de açıklanan şirket bilançoları, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerinin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artması ve merkez bankalarının yükselen enflasyon karşısında atacağı politika adımlarına dair yönlendirmeleri, küresel pay piyasalarında karışık seyrin sürmesine neden oluyor.

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 2.590 seviyesinin gündeme geleceğini, olası düşüşlerde ise 2.490 ve 2.440 seviyelerinin destek olarak izleneceğini ifade etti.

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