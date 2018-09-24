Borsa'dan 4 ayın en yüksek kapanışı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.559,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,30, holding endeksi de yüzde 1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile ticaret oldu.

Türk lirası varlıklara ilginin yeni haftanın ilk gününde de devam etmesiyle döviz kurları gerilerken, BIST 100 endeksi de banka hisseleri öncülüğünde 99.547,44 puanla 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL ise yüzde 2'den fazla değer kaybederek 6,1426'ya kadar gerilemesinin ardından 6,15-6,16 bandında dengelendi.

Analistler, devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan gelecek haberlerin takip edileceğini belirterek, çarşamba günkü ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalardaki pozitif havanın devam edebileceğini kaydetti.

Yarın veri gündeminin zayıf olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000-102.500 bandının direnç bölgesi, 98.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Muhabir: Bekir Gürdamar