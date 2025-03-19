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Ekonomi

Borsa'da sürekli işlemler 10.30 itibarıyla devam edecek

Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken, işlemlerin saat 10.30'da yeniden başlayacağı bildirildi.

Ali Canberk Özbuğutu  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Borsa'da sürekli işlemler 10.30 itibarıyla devam edecek

İstanbul

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

BIST 100 endeksinde düşüşlerin yüzde 5'i aşmasının ardından Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 09.55.19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İşlemlerin yeniden başlamasına ilişkin Borsa İstanbul açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama, 10.25.00'te eşleştirme yapılacak ve 10.30.00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30.00'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10.30.00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır."

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