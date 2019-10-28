Euro
6.35
Dolar
5.72
BIST 100
99,838.30
Altın
1,497.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsada endeks kuralları yenilendi

Borsada endekslere dahil olacak hisselerin seçimine ilişkin kriterler değişti. Yeni düzenlemeye göre BIST 30, BIST 50 ve BIST 100’e girecek şirketler Yıldız Pazar'dan seçilecek.

Abdulselam Durdak   | 28.10.2019
Borsada endeks kuralları yenilendi

İstanbul

Borsa İstanbul, yeni pazar yapılanmasıyla uyum sağlamak için BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nda değişiklik yaptı.

Borsa İstanbul'da yeni pazar yapılanması nedeni ile endeks kuralları yenilendi. 2 Ekim'de açıklanan ve 4 Kasım'da yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeye göre BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerine dahil olacak şirketler Yıldız Pazar'dan seçilecek.

BIST 100 endeksi için Yıldız Pazar'daki şirket sayısının yeterli olmaması durumunda BIST 100 endeksi seçim havuzuna eklenmek üzere Ana Pazar'dan ek liste oluşturulacak. Ek listede Yıldız Pazara dahil olabilmek için gereken piyasa değeri kriteri dışında diğer tüm kriterleri sağlayan en yüksek piyasa değerine sahip olan paylar dahil edilecek.

Yeni Pazar yapısı ve endeks düzenlemeleriyle birlikte borsada 3 yeni endeksin hesaplanmasına başlanacak. Yıldız Pazar Grup 1'de yer alan paylardan BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endeksleri oluşturulacak. Bunun yanı sıra Gelişen İşletmeler Pazarı'nda yer alan paylardan da BIST GİP endeksinin hesaplanmasına başlanacak.

Açıklamaya göre, uygulama, BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 gibi periyodik gözden geçirmeye tabi endekslerde 2020 Ocak ayı başından, yeni oluşturulan 3 endeks ile birlikte diğer endekslerde ise 4 Kasım'dan itibaren başlayacak. Pazar yapısındaki değişiklikler nedeniyle yürürlükten kalkan ABCD gruplarına ilişkin hükümler de endeks kurallarından çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası

Benzer haberler

Borsada endeks kuralları yenilendi

Borsada endeks kuralları yenilendi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak

Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı