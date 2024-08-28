Dolar
34.05
Euro
38.13
Altın
2,508.57
ETH/USDT
2,463.80
BTC/USDT
59,279.00
BIST 100
9,758.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da beklenen şiddetli yağış başladı. Maltepe alt geçidinden yayındayız
logo
Ekonomi

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi gerçekleşecek

Borsa İstanbul'da, bugünkü işlemlerin takası 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle pazartesi günü yapılacak.

Ali Canberk Özbuğutu  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi gerçekleşecek

İstanbul

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında 28 Ağustos Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, yarın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olacak.

29 Ağustos tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
Yazar Necdet Sakaoğlu hayatını kaybetti
Diyanet, hafız olmak isteyenler için rehber kitap hazırladı
MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından terörist Gülistan Tekik'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
Arkeolog Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel hayatını kaybetti

Benzer haberler

Galatasaray yatırımcısı borsada da kaybetti

Galatasaray yatırımcısı borsada da kaybetti

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi gerçekleşecek

Kıraç Galvaniz'in halka arzında talep toplama sürecine başlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet