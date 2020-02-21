Euro
6.59
Dolar
6.11
BIST 100
114,763.40
Altın
1,633.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa yatay seyrediyor

Borsa İstanbul'da, güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek önceki kapanışın hemen üzerinde dengelendi.

Bekir Gürdamar   | 21.02.2020
Borsa yatay seyrediyor

İstanbul

Dünkü sert düşüşün ardından bugüne de azalışla başlayan BIST 100 endeksi, 114.453,40 puanı görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etti. 

BIST 100 endeksi, saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 115.600 seviyelerinde bulunuyor.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve Suriye'deki gelişmelerin negatif etkilediği Borsa İstanbul'da, panik satışları etkili oldu ve BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 düşüşle 115.642,04 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 115.000 desteğinin kırılması durumunda 113.400 ve 112.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya

Benzer haberler

Borsa yatay seyrediyor

Borsa yatay seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul endekslerden iki sıfır atacak

Gezi olayları Türk ekonomisine ağır hasar verdi

Gezi olayları Türk ekonomisine ağır hasar verdi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nı bekliyor

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nı bekliyor