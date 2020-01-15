Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
120,938.80
Altın
1,553.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 121.804,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, günü yüzde 0,40 azalışla 120.938,78 tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 15.01.2020
Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı

Benzer haberler

Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı

Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı

Borsa günü tarihi rekorla tamamladı

Ekonomideki iyileşme Borsa İstanbul'u rekora taşıyor

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
'Yatırımcılar borsada altından da dövizden de çok kazanabiliyor'

'Yatırımcılar borsada altından da dövizden de çok kazanabiliyor'
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı