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Ekonomi

Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 1.418,12 puana yükselirken, 1.419,21 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Burhan Sansarlıoğlu   | 23.12.2020
Borsa rekor seviyeyi gördü

İstanbul

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,15 puan artışla 1.418,12 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.419,21 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, ABD'deki ekonomiyi destekleme paketi, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yarından itibaren batıda birçok ülkede başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla uluslararası piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğine işaret eden analistler, yurt içinde, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.440 direncinin gündeme geleceğini, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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