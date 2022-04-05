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Ekonomi

Borsa kapanış rekorunu tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.326,29 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 05.04.2022
Borsa kapanış rekorunu tazeledi

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 54,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla 2.326,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğunu belirterek, Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı ile ABD ve Avrupa'dan gelebilecek yeni yaptırım kararlarının gündemin odağında yer aldığını aktaran analistler, yarın ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında olacağını söyledi.

Yarın veri gündeminde Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, Çin'de imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 ve 2.250 seviyelerinin destek, 2.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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