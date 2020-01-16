Euro
6.56
Dolar
5.88
BIST 100
122,056.90
Altın
1,555.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı

Borsa İstanbul AŞ tarafından, borsaya yatırım bilimcinin artmasına yönelik "Küçük yatırımlar uzun vadede temettüyle büyür" başlığı altında bir multimedya hazırlandı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 16.01.2020
Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı

İstanbul

Borsa İstanbul AŞ tarafından "Küçük yatırımlar uzun vadede temettüyle büyür" başlığı altında hazırlanan multimedya, Borsa İstanbul'un resmi Twitter hesabı üzerinden "Borsaİstanbul", "Temettü", "HisseSenedi", "YatırımBilinci" ve "Tasarruf" etiketi ile paylaşıldı.

Borsa İstanbul'un resmi sitesinde de yayımlanan multimedyada, hisse senedi kadar temettünün de önemli olduğu ve düzenli birikimin riskleri azalttığı mesajı verildi.

Multimedyada, uzun vadede borsanın, yatırımcısına altın ve dolardan daha fazla kazandırdığına dair şu ifadelere yer verildi:

"Uzun vadeli yatırım yapmak isteyen bir aile düşünelim. Bundan 18 yıl önce doğan çocuğuna birikim yapmak için ailemiz her ay bir çeyrek altın biriktirseydi, aynı değerde doları vadeli mevduatta değerlendirseydi, ya da bu parayı temettü verimi en yüksek 10 hisseye yatırsaydı bakalım neler olacaktı? Altın kumbarasında 18 yılda 100 bin lira, döviz ve mevduat faizlerinden oluşan kumbarada 75 bin lira ve borsada değerlendirilen paranın bulunduğu kumbarada bu çocuğun geleceği için 170 bin lira birikmiş. Ön yargı ile bakılıp büyük bir kesimin uzaktan izlediği borsa, 18 yıllık yatırımda neredeyse altın ve dövizin toplamı kadar birikim sağlamış. İster çocuklarımız, ister kendimiz için birikim yapmak isteyelim, altın ve döviz kadar ekonomimize ve sermaye piyasalarımıza güvenirsek biz karlı çıkarız."





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?

Benzer haberler

Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı

Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı

Borsa rekor sonrası günü düşüşle tamamladı

Borsa günü tarihi rekorla tamamladı

Ekonomideki iyileşme Borsa İstanbul'u rekora taşıyor

Ekonomideki iyileşme Borsa İstanbul'u rekora taşıyor
'Yatırımcılar borsada altından da dövizden de çok kazanabiliyor'

'Yatırımcılar borsada altından da dövizden de çok kazanabiliyor'
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı