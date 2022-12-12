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Ekonomi

Borsa İstanbul'dan işe alım sınavına davet

Borsa İstanbul'un uzman yardımcısı/denetçi yardımcısı alımları için açtığı işe alım sınavına başvurular, 16 Aralık Cuma günü sona erecek.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 12.12.2022
Borsa İstanbul'dan işe alım sınavına davet

Istanbul

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul, büyüyen ve gelişen finans vizyonuna eşlik edecek takım arkadaşları arıyor.

Kariyerini sermaye piyasalarının önemli aktörleri arasında bulunan Borsa İstanbul’da geliştirmek isteyen, meraklı, araştırmaya ve yeniliklere açık, gelecek vizyonunu finans piyasalarıyla birleştiren, kurumun geleceğine katma değer sağlayacak yetenekler, uzman yardımcısı/denetçi yardımcısı işe alım sınavı için başvuruya davet ediliyor.

Borsa İstanbul tarafından açılan işe alım sınavı için 11 Kasım 2022'de başlayan başvurular 16 Aralık Cuma günü sona erecek. 7 Ocak Cumartesi günü olarak ilan edilen sınav, genel yetenek sınavı ve alan bilgisi sınavı aşamalarından oluşuyor.

Sınav başvuruları, Borsa İstanbul web sitesi "https://kariyer.borsaistanbul.com/" bağlantısından “öz geçmiş” doldurularak yapılabiliyor. Şahsen, e-posta veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmiyor. Detaylı bilgiye Borsa İstanbul web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

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